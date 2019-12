Waterpolosters verliezen weer in Canada

De Nederlandse waterpolosters hebben in Montreal ook hun tweede wedstrijd op het toernooi om de Canada Cup verloren. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was kansloos tegen Rusland: 11-17 (2-4 1-5 4-4 4-4). Oranje begon het toernooi, dat door Havenga vooral wordt gebruikt om verschillende systemen en samenstellingen uit te proberen, met een nipte nederlaag tegen Canada (10-11).

Maud Megens maakte drie doelpunten tegen de Russinnen, Kitty Lynn Joustra, Rozanne Voorvelt en Simone van de Kraats gooiden ieder twee keer raak. Havenga hield onder anderen keepster Debby Willemsz en topspeelster Sabrina van der Sloot aan de kant. Oranje speelt in Montreal ook nog tegen China en de Verenigde Staten. De waterpolosters gaan daarna door naar de VS, om volgende week mee te doen aan het toernooi om de Holiday Cup. De trip door Noord-Amerika dient als voorbereiding op het EK van begin volgend jaar in Boedapest.

De Nederlandse mannen doen ook mee aan het EK. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer oefende de afgelopen dagen twee keer tegen China. In Rotterdam verloor Oranje met 10-9, in Katwijk wonnen de waterpoloƫrs met 18-13.