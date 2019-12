Zwemster Toussaint pakt olympisch ticket

Zwemster Kira Toussaint heeft zich op de 100 meter rugslag geplaatst voor de Olympische Spelen. Bij de Swim Cup in Amsterdam dook Toussaint al in de series onder de limiet van 59,90 seconden. De 25-jarige Amsterdamse tikte in het Sloterparkbad aan in 59,63 en verzekerde zich daarmee van een ticket voor Tokio 2020. Ze vierde het met een gebalde vuist in de lucht.

Toussaint veroverde vorige week bij de EK kortebaan in Glasgow individuele titels op de 50 en 100 rug. Op de langste afstand, de 200 meter, pakte ze brons in het 25 meterbad. Toussaint nam ook nog estafettegoud (4×50 vrij) en -zilver (4×50 wissel gemengd) mee uit Glasgow.

De rugslagspecialiste had afgelopen zomer bij de WK langebaan in Gwangju net naast een olympisch startbewijs op de 100 rug gegrepen. Ze bleef steken in de halve finales en eindigde als dertiende, terwijl een plek in de top 12 haar een ticket naar Tokio had opgeleverd.

Toussaint grossierde daarna in overwinningen en recordtijden in het wereldbekercircuit. Op de 100 rug, een olympisch nummer, heeft ze nu 59,14 staan als beste tijd. De verwachting was dan ook al dat het voor Toussaint slechts een formaliteit zou zijn om bij de Swim Cup een olympisch ticket te bemachtigen. Om volgend jaar in Tokio echt te kunnen meedoen om de medailles, moet ze nog wel een stuk sneller. Het wereldrecord staat op 57,57, bij de WK gezwommen door de Amerikaanse tiener Regan Smith.

Arno Kamminga dook in de series van de 200 meter schoolslag met 2.08,48 ook onder de olympische limiet. De 24-jarige Katwijker verzekerde zich bij de WK al van deelname aan de Spelen door als tiende te eindigen op dit nummer. Kamminga pakte vorige week EK-goud op de 100 en 200 school en brons op de 50 school.