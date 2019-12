Brons schaatsster De Neeling op 1000 meter

Sanneke de Neeling heeft voor de eerste keer in haar loopbaan een wereldbekermedaille behaald op een individueel onderdeel. De 23-jarige schaatsster pakte in Nagano brons op de 1000 meter. Ze finishte in een tijd van 1.14,89. De Japanse Miho Takagi was drieduizendste van een seconde sneller en behaalde zilver.

De Amerikaanse Brittany Bowe veroverde goud met een baanrecord: 1.14,34. Voor de wereldkampioene op deze afstand was het haar derde wereldbekerzege op rij op de 1000 meter.

De Neeling, vorige week in Kazachstan nog tiende op de 1000 meter (1.16,31), kwam als enige Nederlandse in de A-groep in actie. Olympisch kampioene Jorien ter Mors sloeg de wereldbeker in Nagano over. Ook Ireen Wüst, Jutta Leerdam en Letitia de Jong kozen voor een ander traject richting de NK afstanden eind deze maand in Heerenveen.

In de B-divisie eindigde Elisa Dul in Nagano als zesde (1.17,67). Isabelle van Elst reed de achtste tijd (1.17,80).

De Neeling won op vrijdag al goud met de Nederlandse vrouwenploeg op de teamsprint.