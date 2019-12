Darter Van Barneveld verliest direct op laatste WK

Raymond van Barneveld is tijdens zijn laatste WK darts al in de eerste ronde uitgeschakeld. De vijfvoudig wereldkampioen verloor met 3-1 van de Amerikaan Darin Young. Daarmee zit de loopbaan van de 52-jarige Hagenaar erop.

Van Barneveld was in 1998, 1999, 2003, 2005 en 2007 de beste van de wereld.

Van Barneveld verloor de eerste set met 3-1 en oogde ontevreden. In rap tempo haalde hij echter de tweede set met 3-0 binnen, waarna hij niet wist door te drukken. In de spannende derde set werd het 3-2 en ook de vierde set eindigde in 3-2.

Young neemt het in de tweede ronde op tegen Jeffrey de Zwaan.