Judoka Korrel pakt goud op World Masters

Judoka Michael Korrel heeft op de World Judo Masters in Qingdao de titel veroverd in de klasse tot 100 kilogram. Korrel won in China in de finale van de Japanner Aaron Wolf.

De spannende partij tegen Wolf moest worden beslist in de golden score, nadat de judoka’s in de reguliere tijd twee straffen hadden gekregen. Daarin pakte Korrel met waza-ari de zege.

De Nederlandse judoka had in de voorronden de Zweed Joakim Dvarby verslagen met ippon. De Oezbeek Moechammadkarim Choerramov werd geklopt met waza-ari en Otgonbaatar Lkhagvasuren uit Mongoliƫ opnieuw met ippon. In de halve eindstrijd was hij de Georgiƫr Varlam Liparteliani ook met ippon de baas.