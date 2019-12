Lakers en Bucks blijven winnen in de NBA

De koplopers in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA hebben beide een zege geboekt. LA Lakers versloeg Miami Heat met 113-110. Milwaukee Bucks was te sterk voor de Memphis Grizzlies: 127-114. De teams uit Los Angeles en Milwaukee gaan in respectievelijk de Western en Eastern Conference aan de leiding met 23 zeges en drie nederlagen.

LeBron James leidde de Lakers naar de zege met 28 punten, twaalf assists en negen rebounds. Teamgenoot Anthony Davis maakte 33 punten. In de spannende slotseconden kon Miami Heat bij 112-110 niet voor de gelijkmaker zorgen en was de eerste thuisnederlaag een feit.

Bij Milwaukee Bucks keerde Giannis Antetokounmpo terug in de ploeg, nadat hij wegens een blessure een duel had overgeslagen. Met 37 punten en 11 rebounds had hij een groot aandeel in de zeventiende overwinning op rij voor de Bucks. Jaren Jackson jr. kon met 43 punten de nederlaag van het laaggeklasseerde Memphis niet voorkomen.