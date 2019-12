Skiester Goggia wint Super G in St. Moritz

Skiester Sofia Goggia heeft de wereldbekerwedstrijd op de Super G in St. Moritz gewonnen. De 27-jarige Italiaanse hield haar landgenote Federica Brignone en de Amerikaanse Mikaela Shiffrin van de zege op de Zwitserse piste.

Goggia kwam tot een tijd van 1.12,96 en was één honderdste van een seconde sneller dan haar landgenote Brignone. Shiffrin gaf 0,13 seconden toe op de winnares.

De slalom voor de skiërs in het Franse Val d’Isère is afgelast. Er stond te veel wind en het sneeuwde te hard. De start was al enkele malen uitgesteld, maar uiteindelijk ging de wedstrijd helemaal niet door.