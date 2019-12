Van Gerwen opent WK darts met zege op Klaasen

Titelverdediger Michael van Gerwen heeft zijn eerste partij op het WK darts doorstaan. De drievoudig wereldkampioen rekende af met landgenoot Jelle Klaasen: 3-1.

Die cijfers gaven een ietwat vertekend beeld, want Mighty Mike had het in de Londense dartstempel Alexandra Palace niet gemakkelijk met Klaasen. De oud-wereldkampioen bij de bond BDO wierp de ene na de andere 180’er, maar wisselde die topscores af met te veel missers. Van Gerwen profiteerde daar optimaal van.

De 30-jarige Van Gerwen geldt als de grote favoriet voor de wereldtitel. De profdarter uit Vlijmen won dit jaar weer de nodige grote toernooien en is de onbetwiste nummer één van de wereld. Van Gerwen verloor niettemin de eerste set van Klaasen, maar richtte zich toen op. Hij wierp de tweede set uit met een 170-finish, imponeerde in de derde set met 310 punten uit zes pijlen en was in de vierde set voldoende solide om het af te maken.

“Het was niet hoogwaardig, maar we zijn door”, zei Van Gerwen na afloop bij RTL7. Hij zat niet lekker in zijn vel bij aanvang van de partij. “Dat komt omdat ik een hekel heb aan Jelle. Als ik van iemand niet wil verliezen dan is het van hem en de ergernis zag je bij mij. Ik stond te klungelen.”

Van Gerwen is door zijn zege op Klaasen door naar de derde ronde.