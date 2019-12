Waterpolosters kloppen China in Montreal

De Nederlandse waterpolosters hebben in Montreal hun eerste zege gepakt op het toernooi om de Canada Cup. De ploeg van bondscoach Arno Havenga won met 12-10 (4-3 3-3 2-3 3-1) van China. Oranje was het toernooi begonnen met nederlagen tegen Canada (10-11) en Rusland (11-17).

Bondscoach Havenga gebruikt het toernooi in Montreal vooral om verschillende systemen en samenstellingen uit te proberen. Tegen China namen de Nederlandse waterpolosters een kleine voorsprong in het eerste kwart. China sloot het derde kwart af op gelijke hoogte. In het laatste kwart maakte Oranje alsnog het verschil.

Maartje Keuning was bij Oranje goed voor vijf goals. Simone van de Kraats scoorde drie keer en Iris Wolves twee keer. Vivian Sevenich en Catharina van der Sloot waren beiden één keer trefzeker. Oranje speelt zaterdag in Montreal ook nog tegen China en de Verenigde Staten.