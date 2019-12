Zegereeks veldrijder Van der Poel na ruim jaar doorbroken

Veldrijder Toon Aerts heeft Mathieu van der Poel voor het eerst dit crossseizoen van de zege weten af te houden. De Belgische renner won met een lange solo de Hotondcross in Ronse, die meetelt voor de DVV Trofee. Eli Iserbyt werd tweede en Van der Poel finishte op ruim 2 minuten als derde.

Van der Poel startte voor de cross in Ronse dit seizoen negen keer. Die wedstrijden kwam hij allemaal als winnaar over de streep. De laatste cross die de wereldkampioen niet won, was de Koppenbergcross op 1 november 2018. In de hele winter van 2018-2019 zegevierde hij 32 keer. Dit seizoen won hij al negen keer.

De veldrijders kregen een Ronse een loodzwaar parcours met lange modderstroken. Aerts pakte daarin al vroeg het initiatief en hield goed stand.