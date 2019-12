Zwemmer Kamminga pakt ticket Tokio op 100 school

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de Swim Cup in Amsterdam voldaan aan de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio op de 100 meter schoolslag. De 24-jarige Katwijker zwom in het Sloterparkbad in de series 59,00 en was daarmee ruim sneller dan de limiet van 59,38 seconden.

Kamminga had een dag eerder ook al twee keer onder de limiet voor de 200 meter gezwommen. Op die afstand had hij zich op de WK al van deelname aan de Spelen verzekerd door als tiende te eindigen. Op de 100 meter schoolslag eindigde hij op de WK als dertiende en greep daarmee toen nog net naast een olympisch ticket.

Later zaterdag zwemt Kamminga nog de finale van de 100 meter.