Abbingh dacht nergens aan bij gouden strafworp

Handbalster Lois Abbingh maakte in de finale van het WK in Japan de goal die het Nederlands team de wereldtitel opleverde. Ze wierp in de slotseconden een strafbal raak. “Ik heb nergens aan gedacht, mezelf helemaal afgesloten en gedaan waar ik goed in ben en dat is die bal erin gooien”, zei de topschutter van Oranje bij de NOS.

Ze had kort daarvoor premier Mark Rutte aan de telefoon en bracht hem over hoe ontzettend trots ze was op haar ploeg. “En hopelijk hebben we ook Nederland trots gemaakt. We zijn jarenlang zo dichtbij een titel geweest, maar je moet toch echt wereldkampioen worden om de erkenning te krijgen die je verdient.”

Ploeggenote Laura van der Heijden hield de zware gouden medaille stevig in haar handen. “Hier hebben we al die jaren zo hard voor geknokt”, zei de routinier van het Nederlands team. “Waarom het dit jaar is gelukt, kan ik moeilijk zeggen. Het zat ons dit toernooi ook wel mee, maar ik denk toch dat onze vechtlust en mentale kracht de doorslag heeft gegeven. We liepen tegen nederlagen aan, maar gaven nooit op en stonden er wanneer het moest.”

De handbalsters stonden in 2015 voor het eerst in de finale van een WK. Toen verloor de ploeg van Noorwegen. Op het WK van 2017 was brons het resultaat. Tussendoor was er nog zilver op het EK van 2016 en vorig jaar behaalde Oranje brons op het EK.