Abbingh topscorer WK met 71 treffers

De rake strafworp van Lois Abbingh, die het Nederlands vrouwenhandbalteam in de slotseconden van de finale van het WK handbal de gouden medaille bezorgde, was haar 71e treffer op de eindronde in het Japanse Kumamoto. De schutter van Oranje werd daarmee topscorer van het toernooi.

In de ranking hield ze Ryu Eun-hee achter zich. De Zuid-Koreaanse kwam uit op 69 doelpunten. De Sloveense Tjasa Stanko eindigde op de schutterslijst als derde met 62 treffers. Estavana Polman, die in de finale tegen Spanje negen keer raak gooide, werd vijfde in de ranking met 58 doelpunten.

Abbingh scoorde tegen Spanje zeven keer. De opbouwspeelster van Oranje noteerde op het WK twee keer 11 treffers in een wedstrijd.