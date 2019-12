Belg Huybrechts schakelt Cross uit op WK darts

De Belgische darter Kim Huybrechts heeft op het WK in Londen voor een grote verrassing gezorgd door Rob Cross in de tweede ronde te verslaan. Het werd 3-0. Cross werd twee jaar geleden nog wereldkampioen.

Cross kwam tot een gemiddelde van slechts 89,64 en de Engelsman won maar twee legs. De 34-jarige Belg maakte de partij zonder enige twijfel af met ‘dubbel 16’. Huybrechts is de nummer 41 van de wereld, Cross staat tweede achter Michael van Gerwen.

Huybrechts had in zijn eerste partij van de Nederlander Geert Nentjes gewonnen: 3-2.

Twee jaar geleden beleefde Cross zijn doorbraak in Alexandra Palace. Hij was toen in de finale met 7-2 te sterk voor de inmiddels gestopte Phil Taylor.