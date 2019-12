Gouden handbalvrouwen komen dinsdag terug

De Nederlandse handbalsters komen dinsdag terug naar Nederland. Als alles volgens planning verloopt komen ze dinsdagochtend vroeg aan op luchthaven Schiphol.

De handbalvrouwen hebben zondag voor het eerst de wereldtitel veroverd. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade greep het begeerde goud door in een zinderende finale van het WK in het Japanse Kumamoto Spanje te verslaan. Het verschil was één doelpunt: 30-29.

Het behalen van de wereldtitel betekent dat Oranje zich rechtstreeks heeft geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.