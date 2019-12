Handbalcoach Mayonnade vreest Spaanse aanval

Emmanuel Mayonnade vreest het aanvalsspel van Spanje. Dat zei de bondscoach van de Nederlandse handbalsters vlak voor de finale op het WK in Japan. “Ze hebben goede aanvalsters, zijn sterk in een-op-een-situaties en goed in de snelle tegenaanval. Dus het wordt spannend”, zei de Fransman.

Hij zag maar één manier om te winnen. “We moeten zo spelen als in de halve finale tegen Rusland. Dan komt het goed.”

Oranje staat voor de derde keer in een finale van een groot kampioenschap. “Over die vorige twee finales hebben we niet gesproken. We hebben ons niet anders voorbereid dan voor de andere wedstrijden”, aldus Mayonnade.