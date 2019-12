Handbalsters gaan op voor eerste wereldtitel

De Nederlands handbalsters kunnen zondag hun grootste prijs ooit behalen. Het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade speelt in de finale van het WK in Japan om het goud. Spanje is de tegenstander in het duel, dat om 12.30 uur Nederlandse tijd begint.

Als Nederland zondag wereldkampioen wordt, dan is de ploeg ook zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Oranje staat voor de tweede keer in de finale van een WK. In 2015 was Noorwegen te sterk. Destijds was het zilver wel historisch, want nooit eerder had een Nederlands handbalteam eremetaal veroverd.

Spanje is de verrassende tegenstander in de finale. Die ploeg troefde in de halve finales het favoriete Noorwegen af. De Nederlandse vrouwen rekenden in een hoogstaande en enerverende halve finale af met olympisch kampioen Rusland.

De finalisten kennen elkaar goed. Nederland en Spanje troffen elkaar al 41 keer vanaf 1975. De handbalsters wonnen vorig jaar op het EK in de groepsfase van Spanje dankzij een doelpunt in de slotseconde van Lois Abbingh (28-27).