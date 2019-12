De Russische handbalsters hebben het WK in Japan afgesloten met brons. De olympisch kampioen versloeg Noorwegen in de strijd om de derde plaats met 33-28. Voor Rusland was het de eerste WK-medaille sinds het goud in 2009.

Rusland ging in de halve finales met 33-32 ten onder tegen Nederland. Dat was de enige nederlaag van de viervoudige wereldkampioen hij het mondiale toernooi in Japan.

Oranje begint zondag om 12.30 uur aan de WK-finale tegen Spanje.