Polman beste speelster op WK handbal

Estavana Polman is uitgeroepen tot beste speelster van het WK handbal in Japan. Dat gebeurde na de finale, waarin Nederland met 30-29 van Spanje won en historisch goud veroverde. De aanjaagster van Oranje scoorde negen keer in de finale.

Opbouwspeelster Polman nam dit toernooi haar ploeg op sleeptouw als het even niet draaide. Onverschrokken wierp ze zich dan in de defensie van de tegenstander en maakte dan ook vaak een belangrijk doelpunt.

Polman bezet in het sterrenteam dat wereldbond IHF presenteerde de positie van centrale opbouwspeelster. Tess Wester, die in de in de laatste minuut van de finale tegen Spanje een beslissende tegengoal voorkwam, kreeg de positie van beste keepster in het zevenkoppige sterrenteam.