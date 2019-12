Van Barneveld: dit vergeef ik mezelf nooit meer

Raymond van Barneveld was de wanhoop nabij na zijn trieste aftocht in de eerste ronde van het WK darts. “Dit vergeef ik mijzelf nooit meer”, zei de vijfvoudig wereldkampioen tegenover RTL 7.

Van Barneveld verloor met 3-1 van de Amerikaan Darin Young, van wie hij nog nooit had verloren.

“Ik speelde gewoon niet goed en waar dat aan ligt, weet ik gewoon echt niet. Ik was helemaal niet vrij in mijn hoofd. Ik dacht ik sterker was, maar ik blijk ook maar een amateur te zijn.”

Van Barneveld, die nog op imponerende wijze het podium betrad, maakte bij vlagen een radeloze indruk. Meer dan eens haalde hij hoofdschuddend zijn pijlen uit het bord, terwijl zijn Amerikaanse tegenstander een ontspannen indruk maakte. Terwijl Young zijn feestje vierde, dropen Van Barneveld en zijn aanhang ‘Barney Army’ af.

Van Barneveld staat erom bekend dat hij altijd kritisch op zichzelf is, maar nu ging hij nog een stapje verder. “Het hele leven heeft geen zin meer, echt niet”, stelde hij. “Ik blijk niet sterk genoeg te zijn. Er overheerst walging.”