Veldrijder Van der Poel weer gewoon de beste

Een dag na een zeldzame ‘nederlaag’ in de veldrit van Ronse was Mathieu van der Poel zondag in de Druivencross weer gewoon de beste. De wereldkampioen begon in Overijse in de derde ronde aan een solo die duurde tot het einde. Daarmee boekte hij zijn tiende zege van het seizoen.

Van der Poel was meer dan een jaar ongeslagen geweest, maar voelde in de modder van Ronse zaterdag een zware trainingsstage nog in de benen. De Belg Toon Aerts profiteerde. Ook diens landgenoot Eli Iserbyt bleef de Nederlander zaterdag nog voor.

Een dag later was alles weer bij het oude. Van der Poel won met overmacht, voor de Brit Thomas Pidcock en de Belg Quinten Hermans.