Waterpolosters sluiten af met fors verlies

De Nederlandse waterpolosters hebben het toernooi om de Canada Cup in Montreal afgesloten met een grote nederlaag. Oranje verloor met 11-5 van Verenigde Staten, de regerend olympisch en wereldkampioen. In de derde en vierde periode ging het mis met de ploeg van bondscoach Arno Havenga: 1-1 1-1 2-5 1-4. De treffers van Oranje kwamen op naam van Sabrina van der Sloot (twee), Iris Wolves, Vivian Sevenich en Ilse Koolhaas.

Eerder won Nederland met 12-10 van China en gingen de duels met Rusland (11-17) en Canada (10-11) verloren.

Nederland is in voorbereiding op het EK in januari in Boedapest. Oranje neemt komende week deel aan de Holiday Cup in Princeton.