Wester roemt mentale kracht handbalsters

Keepster Tess Wester roemde de mentale weerbaarheid van de Nederlandse handbalsters na het winnen van de wereldtitel in Japan. “Dit toernooi was een emotionele achtbaan. We wonnen, maar verloren ook en wisten steeds de belangrijke wedstrijden te winnen. We konden het elke keer weer omdraaien en hadden zoveel energie. Dat heeft ons wereldkampioen gemaakt en geeft mij kippenvel van top tot teen”, zei Wester bij de NOS.

De doelvrouw van Oranje vertolkte een sleutelrol in de laatste minuut van de finale tegen Spanje. “Het was een thriller. Zij hadden de bal en moesten scoren en dat lukte niet. Ik wist welke speelster zou schieten en waar, want in stress-situaties heeft Spanje een bepaald schotpatroon. Ik kon die bal makkelijk tegenhouden.”

Vervolgens gooide de keepster de bal naar voren, maar de Spaanse Ainhoa Hernandez blokte de bal te dicht bij de cirkel. “Als dat in de laatste 10 seconden gebeurt staat daar een rode kaart op en een strafworp voor de tegenstander. Ik was zo blij dat Lois Abbingh de bal van 7 meter erin gooide. Zij nam die verantwoordelijkheid en daar heb ik groot respect voor.”