Worst oppermachtig in Druivencross

Annemarie Worst heeft met veel machtsvertoon de Druivencross gewonnen. De Nederlandse veldrijdster ging er al in de eerste ronde alleen vandoor en werd door haar concurrentes nooit meer teruggezien. Haar landgenote Lucinda Brand, vorig jaar de winnares in Overijsse, finishte op ruim een minuut van Worst als tweede. De derde plaats was voor de Italiaanse Alice Maria Arzuffi.

Worst moest zaterdag in de cross van Ronse nog genoegen nemen met de tweede plaats achter Ceylin del Carmen Alvarado. De Rotterdamse liet de wedstrijd in Overijsse schieten.