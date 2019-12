Zilver Verbij, brons Otterspeer op 1000 meter

Kai Verbij en Hein Otterspeer hebben bij de wereldbeker schaatsen in Nagano een medaille veroverd op de 1000 meter. Verbij pakte zilver met een tijd van 1.08,67. Otterspeer behaalde brons met 1.08,95. Het goud was voor Pavel Koelizjnikov, die zegevierde met een baanrecord (1.08,45). Voor de Russische topsprinter, hersteld van een enkelblessure, was het zijn eerste wereldbekerzege in dit seizoen.

Verbij eindigde vorig weekeinde in Kazachstan als derde, achter Thomas Krol en Kjeld Nuis. Het snelle duo van Jumbo-Visma sloeg de wereldbeker in Japan over. Mede daardoor kon Verbij, wereldkampioen op de 1000 meter, de leidende positie in het wereldbekerklassement op deze afstand overnemen van Krol.

Lennart Velema reed in Nagano de zevende tijd: 1.09,16. Dai Dai Ntab belandde met 1.10,19 op de veertiende plek. In de B-divisie kwam Wesly Dijs op de zeventiende plaats uit met een tijd van 1.10,91.