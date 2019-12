Arno Kamminga heeft op de derde dag van de Swim Cup in Amsterdam zijn Nederlandse record op de 50 meter schoolslag aangescherpt. De 24-jarige Katwijker tikte in de series aan in 26,90 seconden. Zijn oude nationale toptijd (27,00) zwom hij begin oktober in Boedapest.

Kamminga verbeterde zaterdag zijn Nederlandse record op de 100 meter schoolslag. In de finale liet hij 58,65 noteren.

Kamminga heeft voor Tokio 2020 een olympisch startbewijs voor de 100 en 200 school op zak.