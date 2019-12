Basketballers Lakers op weg naar record in uitwedstrijden

De basketballers van Los Angeles Lakers zijn bezig aan een indrukwekkende reeks. De ploeg van vedette LeBron James boekte bij Atlanta Hawks de veertiende overwinning op rij in een uitwedstrijd: 96-101. De Lakers wonnen voor het laatst zoveel duels achter elkaars buitenshuis tijdens het seizoen 1971-1972, toen ze zestien uitwedstrijden achter elkaar in winst omzetten.

De ploeg uit LA verloor dit seizoen pas één uitwedstrijd, en dat was nog in de eigen hal ook. De Lakers delen het Staples Center met stadgenoot Los Angeles Clippers. De Clippers waren op papier de thuisspelende club toen ze eind oktober het nieuwe seizoen in de NBA startten met een zege op de Lakers (112-102). De ploeg van James verloor daarna alleen nog twee echte thuiswedstrijden.

James gooide tegen de Hawks 32 punten bij elkaar en pakte ook nog 13 rebounds. Anthony Davis kwam tot 27 punten en 13 rebounds. Met 24 zeges tegenover drie nederlagen staan de Lakers fier aan kop in het westen. In het oosten is Milwaukee Bucks ook bezig aan een imponerende serie. De Bucks hebben achttien wedstrijden op rij gewonnen.