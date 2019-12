Handbalsters alsnog genomineerd voor sportploeg van het jaar

De Nederlandse handbalsters zijn alsnog genomineerd voor de titel van sportploeg van het jaar. De vrouwen veroverden zondag in Japan de wereldtitel, maar omdat ze deze historische prestatie na de deadline van 1 december leverden, konden ze woensdag bij het sportgala niet meedingen naar de titel.

De sportkoepel NOCNSF heeft het reglement voor de verkiezingen van 2019 echter aangepast vanwege het buitengewone succes van de Nederlandse handbalvrouwen. De vakjury heeft daarna besloten de ploeg ook te nomineren. Eerder waren Ajax, de roeiers van de dubbel vier, de baanrenners van de teamsprint en de voetbalsters van Oranje al genomineerd.

“Vanaf het moment dat de Nederlandse handbalvrouwen dit fantastische resultaat hebben bereikt, hebben wij ons afgevraagd of het mogelijk zou zijn om dit team nog mee te laten dingen naar de sportprijzen van 2019”, aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur NOCNSF. “Het werd ons al snel duidelijk dat velen deze prestatie aan het jaar 2019 koppelen. We hebben ons daarom afgevraagd of het mogelijk is om onze procedures zo te wijzigen dat we aan deze gedachte recht doen en tegelijkertijd voor faire en uitvoerbare verkiezingen kunnen zorgen. Na het raadplegen van diverse deskundigen en betrokkenen uit de sportwereld hebben we vast kunnen stellen dat dit haalbaar is en het besluit genomen het reglement voor dit jaar te wijzigen.”

De sporters die woensdag tijdens het sportgala in de zaal aanwezig zijn mogen hun stem uitbrengen. Die score van de zaal telt voor 50 procent mee, de andere 50 procent wordt bepaald door de vakjury.