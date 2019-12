Schapers als coach terug bij de tennisbond

Michiel Schapers keert als coach terug bij de tennisbond KNLTB. De voormalig proftennisser en oud-captain van het Daviscupteam gaat als ‘travellling coach’ meereizen met een aantal Nederlandse toptennissers in het internationale circuit. Het gaat om spelers vanaf zestien jaar en ouder.

Volgens de bond past de aanstelling van Schapers in het toptennisplan ‘Five Steps to The Top’, dat vorig jaar werd gepresenteerd. Met dit plan wil de KNLTB ook de huidige toptennissers begeleiden met als doel in de komende jaren meer Nederlandse tennissers in de wereldtop te krijgen.

Schapers is enthousiast over zijn nieuwe rol bij de KNLTB. “Fijn dat mij de gelegenheid geboden wordt door de KNLTB om mijn kennis en ervaring in te zetten. Jonge spelers helpen om het maximale uit hun mogelijkheden te halen is een mooie uitdaging. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met het professionele team dat de spelers traint en begeleidt in Amstelveen op het nieuwe NTC”.