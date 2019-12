Vos terug in wereldbeker veldrijden

Marianne Vos zal op 22 december in Namen voor het eerst dit seizoen in een wereldbekercross uitkomen. De Brabantse, zevenvoudig wereldkampioene, maakt deel uit van de selectie van bondscoach Gerben de Knegt voor de zesde veldrit uit de wereldbekercyclus.

“Het parcours in Namen is veranderd en het is afwachten hoe dat wedstrijdtechnisch uitpakt. Marianne kijkt er naar uit en is benieuwd waar zij staat ten opzichte van de andere vrouwen in de selectie”, aldus De Knegt, die met een grote groep in Namen start.

Bij de mannenploeg staat wereldkampioen Mathieu van der Poel aan het hoofd. Bij de vrouwen komen liefst twaalf Nederlandse vrouwen in actie, onder wie tal van favorieten. Met name Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand en Inge van der Heijden waren deze winter al veelvuldig in beeld.

Vos won vorige week bij haar eerste optreden meteen in Essen, waar veel toppers ontbraken. Afgelopen weekeinde was ze ook de beste in een cross in het Spaanse Xativa.