Hockeysters beginnen op Spelen tegen India

De Nederlandse hockeysters beginnen de Olympische Spelen met een wedstrijd tegen India. Dat duel staat op zaterdag 25 juli gepland. Wereldranglijstaanvoerder Oranje speelt de eerste wedstrijd van het vrouwentoernooi.

Later nemen de hockeysters het op tegen Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en Zuid-Afrika. Groot-Brittannië pakte in 2016 de olympische titel door Oranje in de finale te verslaan.

Het olympisch hockeytoernooi wordt, ook op 25 juli, ingeluid met een mannenwedstrijd. Gastland Japan neemt het daarin op tegen Australië, de nummer 1 van de wereld.

Op de tweede dag van het hockeytoernooi komen de Nederlandse mannen voor het eerst in actie. Zij beginnen tegen België, een herhaling van de WK-finale van 2018. De hockeyers zijn verder ingedeeld bij België, Duitsland, Groot-Brittannië en Canada.