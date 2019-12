Ronde van Spanje bezoekt Franse berg Tourmalet

De Ronde van Spanje heeft de beroemde Col du Tourmalet opgenomen in het etappeschema van de komende editie. De negende etappe van de Vuelta in 2020 eindigt bovenop de Franse berg in de Pyreneeën. De beruchte Angliru en La Covatilla zijn ook weer aankomsten bergop in de 75e editie. Opvallend aan het dinsdag gepresenteerde rittenschema is dat de Vuelta zich vrijwel geheel in het noorden van Spanje afspeelt. Er is ook een kort uitstapje naar Portugal.

De Vuelta van 2020 begint echter in Nederland op 14 augustus en eindigt op 6 september in Madrid. De indeling van de eerste drie ritten was al langer bekend. De eerste etappe is een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer met start en finish bij de Jaarbeurs in Utrecht. De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht en in de derde etappe wordt in en rond Breda gekoerst.

Na een rust- en reisdag krijgen de renners bij aankomst op het Iberische schiereiland meteen een bergetappe te verwerken naar de top van de Arrate in Baskenland. Het weekend van 29 en 30 augustus heeft de organisatie omcirkeld als zwaartepunt van het klimwerk met twee zware bergritten in Asturië.

Na de derde rustdag staat er een individuele tijdrit over 33 kilometer op het programma naar de top van de Mirador de Ézaro, een korte en zeer venijnige klim met een stukje van 30 procent stijging. In de laatste week bezoekt de Vuelta Portugal. Een rit eindigt in Porto.

Het is de tweede keer dat de Vuelta in Nederland van start gaat, eerder gebeurde dat in 2009 in Assen.