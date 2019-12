Wielrenner Kruijswijk kopman Jumbo-Visma in Vuelta

Wielrenner Steven Kruijswijk is volgend jaar de kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje. De nummer drie van de Ronde van Frankrijk van dit jaar kondigde zijn deelname dinsdag aan tijdens de presentatie van het rittenschema van de Vuelta in Madrid.

De 32-jarige ronderenner reed ook dit jaar de Ronde van Spanje, maar stapte al in de vierde etappe af met knieklachten. Zijn Sloveense teamgenoot Primoz Roglic greep de eindzege.

Wie Kruijswijk als helpers meekrijgt in de Vuelta, die de eerste drie dagen Nederland aandoet, wordt vrijdag bekend tijdens de officiƫle teampresentatie.