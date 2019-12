Zegereeks basketballers Bucks ten einde

De basketballers van Dallas Mavericks hebben een einde gemaakt aan de zegereeks van Milwaukee Bucks in de NBA. Na achttien overwinningen op rij gingen de Bucks voor eigen publiek onderuit: 116-120. Giannis Antetokounmpo schoot weliswaar maar liefst 48 punten bij elkaar, maar het was niet genoeg om de negentiende opeenvolgende zege bij te schrijven.

De Bucks keken in het tweede kwart tegen een achterstand van maximaal 16 punten aan, maar knokten zich terug. In het derde kwart stond de thuisclub zelfs weer even aan de leiding. De Mavericks namen het initiatief echter al snel weer over en wisten ook zonder hun geblesseerde topschutter Luka Doncic een knappe zege te boeken. Seth Curry, het broertje van superster Stephen Curry van Golden State Warriors, kwam net als zijn Letse teamgenoot Kristaps Porzingis tot 26 punten. De Bucks staan met 24 overwinningen tegenover nu vier nederlagen wel nog steeds ruim aan kop in het oosten.

Houston Rockets versloeg San Antonio Spurs na een achterstand van 25 punten met 109-107, Oklahoma City Thunder wist tegen Chicago Bulls zelfs een achterstand van 26 punten weg te poetsen en alsnog te winnen: 109-106.