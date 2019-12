Zeiler Heiner klimt naar vierde plek op WK

Zeiler Nicholas Heiner heeft zich op de tweede dag van het WK in de Finn-klasse opgewerkt naar de vierde plaats in het klassement. De 30-jarige zeiler uit Enkhuizen kwam in de derde en vierde race van het evenement voor de kust van Melbourne respectievelijk als zevende en vijfde over de finish. Heiner stond na de eerste dag op de achtste plek in de WK-stand, na een dertiende en derde klassering.

De Nederlandse Finn-zeiler heeft 28 punten, de Nieuw-Zeelander Josh Junior leidt in Melbourne met 12 punten. De Kroaat Nenad Bugarin (26) en de Nieuw-Zeelander Andy Maloney (27) staan vlak voor Heiner, die de onderlinge strijd met Pieter-Jan Postma om het ticket naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio eerder dit jaar al in zijn voordeel besliste. Hij kan dus rustig toewerken naar zijn olympische debuut. De 37-jarige Postma zette een punt achter zijn carrière nadat hij had ‘verloren’ van Heiner.