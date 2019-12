Darter De Zwaan met moeite naar derde ronde WK

Jeffrey de Zwaan heeft zich met de nodige moeite voor de derde ronde van het WK darts in Londen geplaatst. De 23-jarige Zuid-Hollander met de bijnaam The Black Cobra versloeg in Alexandra Palace in vijf sets de Amerikaan Darin Young: 3-2.

Young schakelde in de eerste ronde Raymond van Barneveld uit (3-1). Tegen De Zwaan begon de Amerikaan ook sterk. Hij pakte de eerste set en kwam na de 1-1 van de Nederlander ook weer op een 2-1-voorsprong. In de vierde set verloor De Zwaan het initiatief en kreeg Young zijn eerste pijlen voor de winst, maar de Nederlander trok de set alsnog naar zich toe. In de vijfde set troefde De Zwaan de Amerikaan met 3-1 in legs af.

Fallon Sherrock zorgde voor een daverende verrassing. Ze won als eerste vrouw ooit een wedstrijd op het WK van de PDC. Tot groot vermaak van het publiek in Alexandra Palace klopte de dartster uit Engeland haar landgenoot Ted Evetts: 3-2.