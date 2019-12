Basketballers Celtics verslaan Mavericks in NBA

Boston Celtics heeft zich in de NBA hersteld van twee nederlagen op rij. De nummer 2 van de oostelijke divisie won met 109-103 bij Dallas Mavericks, dat niet kon beschikken over de geblesseerde Luka Doncic, de uitblinker van de afgelopen weken. Kemba Walker nam 32 punten voor zijn rekening en was daarmee de topschutter van de Celtics.

Met achttien zeges tegenover zeven nederlagen staat de ploeg uit Boston op de tweede plaats achter Milwaukee Bucks (24-4). De Mavericks moesten de derde plek in het westen afstaan aan Denver Nuggets, dat met 113-104 te sterk was voor Orlando Magic. De Serviër Nikola Jokic was belangrijk bij de Nuggets met achttien punten, twaalf assists en negen rebounds.

NBA-kampioen Toronto Raptors zegevierde met 112-99 bij Detroit Pistons. Philadelphia 76ers incasseerde de eerste nederlaag dit seizoen voor eigen publiek. Miami Heat won met 108-104 in Philadelphia.