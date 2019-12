Waterpolosters nemen revanche op Rusland

De Nederlandse waterpolosters verloren vorige week in Montreal met 17-11 van Rusland, maar op het toernooi om de Holiday Cup hebben ze overtuigend revanche genomen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in de Amerikaanse stad Princeton met 15-9 te sterk voor de Russinnen (4-0 3-5 3-2 5-2).

Maud Megens, Maud Koopman en Brigitte Sleeking maakten ieder drie doelpunten. Sabrina van der Sloot en Iris Wolves gooiden twee keer raak, Rozanne Voorvelt en Simone van de Kraats kwamen beiden één keer tot scoren. Oranje speelt op het Amerikaanse toernooi nog tegen Italië, zaterdag staan de finale en de wedstrijd om het brons op het programma.

De waterpolosters gebruiken de twee toernooien in Noord-Amerika als voorbereiding op het EK, volgende maand in Boedapest. Havenga laat zijn ploeg daarom steeds in wisselende samenstellingen spelen. Oranje won deze week in Princeton met 17-8 van Canada en verloor nipt van de Verenigde Staten, via strafworpen (22-23).