Bucks winnen basketbaltopper tegen Lakers in NBA

In de Amerikaanse basketbalcompetitie heeft Milwaukee Bucks de topper tegen Los Angeles Lakers in winst omgezet. Voor eigen publiek zegevierde de koploper van de Eastern Conference met 111-104 tegen de nummer 1 van de Western Conference. Giannis Antetokounmpo blonk uit bij de thuisclub met 34 punten en 11 rebounds. De Bucks herstelden zich met de overwinning van de nederlaag in de vorige wedstrijd tegen Dallas Mavericks. Daarmee kwam een einde aan een zegereeks van achttien duels voor de club uit Milwaukee.

Bij LA Lakers was Anthony Thomas met 36 punten de topscorer. Zijn ploeggenoot LeBron James eindigde het duel in Milwaukee met 21 punten, 12 rebounds en 11 assists, waarmee hij opnieuw een zogenoemde triple-double liet noteren. Voor de ploeg uit Californië was het de tweede nederlaag op rij. De Lakers gaan echter met 24 overwinningen in 29 wedstrijden nog steeds aan de leiding in de Western Conference.

De Bucks leiden in de Eastern Conference met 25 overwinningen.