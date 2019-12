Darter Van de Pas uitgeschakeld in tweede ronde WK

Darter Benito van de Pas is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van het WK darts in Londen. De 26-jarige Tilburger boog in vijf sets voor de Duitser Max Hopp: 3-1.

Van der Pas moest twee keer in de achtervolging. Hopp won de eerste en derde set, maar ‘Big Ben’ raakte niet in paniek en trok de stand twee keer gelijk. In de vijfde set mocht Hopp beginnen en pakte na de eerste leg ook de tweede omdat Van de Pas de triples niet wist te vinden. De Duitser kreeg in de derde leg meerdere pijlen voor de zege en met dubbel 18 besliste hij de partij.

Van de Pas was vorig jaar tot de vierde ronde gekomen op het WK. Daarin verloor hij van de Noord-Ier Brendan Dolan.