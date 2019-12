Dumoulin als mede-kopman naar Tour de France

Tom Dumoulin mikt komend seizoen op een vormpiek in de Tour de France. Dat werd vrijdag bekendgemaakt tijdens de teampresentatie van Jumbo-Visma, de nieuwe ploeg van de Limburger. De Nederlandse wielerploeg heeft met Primoz Roglic nog een ambitieuze kanshebber op de eindzege. De Sloveen werd dit jaar derde in de Giro en won de Ronde van Spanje. Ook Steven Kruijswijk, derde afgelopen zomer in Frankrijk, start als kopman in de Tour.

Dumoulin beleefde een bijzonder ongelukkig jaar waarin de Giro d’Italia centraal stond. De gehoopte prestaties bleven echter uit: Dumoulin zat na een val in de vierde etappe binnen een week weer thuis, waarna een opgelopen knieblessure ook nog werd onderschat. Het leidde mede tot een verwijdering tussen renner en zijn ploeg Sunweb waarna dit najaar bekend werd dat Dumoulin naar Jumbo-Visma zou overstappen.