Kickboksers Rico en Badr knuffelen voor titanenstrijd

De spanning was voelbaar in de grote zaal van sportcentrum Papendal toen Rico Verhoeven en Badr Hari even neus aan neus kwamen te staan. Even keken beide kickboksers elkaar diep in de ogen. Daarna volgde geen geduw en getrek maar een knuffel. Ze bewaren het vuurwerk voor zaterdag in een vol GelreDome.

Het lijkt nog een beetje vroeg om te zeggen maar organisator Glory spreekt nu al over het gevecht van de eeuw. Bijna 30.000 vechtsportliefhebbers zitten in het stadion waar Vitesse voetbalt, als de twee beste kickboksers van de wereld voor het eerst in drie jaar weer tegenover elkaar in de ring staan.

Geen VIP-tafels dit keer, toch kostten de kaartjes dichtbij de ring nog altijd 1500 euro. Voor 65 euro kan je op een stoeltje in de nok van het stadion zitten. Dan zie je het waarschijnlijk beter op tv. De titanenstrijd gaat over de hele wereld en is in 180 landen te volgen.

De 30-jarige Verhoeven is klaar om zijn wereldtitel voor de negende keer te verdedigen. Hij won drie jaar geleden van Hari toen de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst tijdens het gevecht een arm brak. “Zo wilde hij niet winnen en ik niet verliezen”, vertelt de 35-jarige Hari. “Nu kunnen we het echt uitvechten.”

Hari zegt beter voorbereid te zijn dan drie jaar geleden in Oberhausen. “Destijds vocht ik meerdere gevechten”, vertelt hij. “Ik zat in rechtszalen en moest naar de gevangenis. Nu ben ik er wel klaar voor.” Zijn trainer Mike Passenier rekent ook op zijn pupil. “Toen begon hij de voorbereiding met de conditie als een wijkagent na een gevangenisstraf. Nu is Badr fitter en beter in vorm.”

Verhoeven mag zich al vijf jaar ‘king of kickboksen’ noemen. “Ik heb me goed kunnen voorbereiden en natuurlijk verwacht ik weer te winnen”, stelt de Brabander die de afgelopen weken tijdens een reality-soap was te zien als zorgzame huisvader. Hari heeft een heel ander imago. “Daar heb ik zelf een beetje aanleiding toe gegeven”, beseft hij.

Het gevecht gaat over maximaal vijf ronden van drie minuten. Verhoeven lijkt in het voordeel, omdat hij de laatste jaren altijd fitter is dan zijn tegenstanders. Hari verwacht niet dat hij na een paar ronden conditioneel in de problemen komt. “Ik ben op alles voorbereid en wil laten zien wie de beste is.”

Verhoeven is 118 kilo zwaar, zo bleek vrijdag uit de weging. Hari is 8 kilo lichter, maar die krijgt tijdens het gevecht weer de steun van het grootste deel van het publiek. Badr Army, het supportersleger van de geboren Amsterdammer, reist massaal af naar GelreDome. “Maar Badr zal het in de ring alleen moeten doen”, weet Verhoeven.