Kramer ‘zielsgelukkig’ met persoonlijk record 3000 meter

Schaatser Sven Kramer heeft een geslaagde test afgewerkt voor de NK afstanden. De Fries, die dit seizoen weer wordt geplaagd door rugklachten, schaatste in Thialf een 3000 meter voluit en klokte 3.37,39. Dat was een persoonlijk record én een officieus baanrecord.

“Dit is wat je krijgt als de rug goed is. Met de kracht en conditie zit het wel goed. Dit zijn van die goede dagen waar ik op hoop en ook hoop uit put. Als ik volgende week ook zo rijd, wordt het een leuk weekend. Ik word hier zielsgelukkig van”, liet de 33-jarige schaatskampioen weten op Twitter.

Kramer had eerder in de week al aangekondigd dat hij zich vrijdag serieus wilde testen. “Die ga ik voluit rijden en daarna ben ik van plan om een week later bij de NK afstanden de 1500 meter en de 5000 meter af te werken”, sprak de rijder van Team Jumbo-Visma, die tot dusver dit seizoen door zijn ‘hernia-achtige’ klachten niet goed had gereden.