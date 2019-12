Tour heilig doel van wielerploeg Jumbo-Visma

Wie er ook aan het woord kwam tijdens de teampresentatie van wielerploeg Jumbo-Visma, steeds ging het over de Tour de France. “Er is één hoofdprijs in het wielrennen en daar gaan we voor”, zei teambaas Richard Plugge. “Die gele trui moet naar Parijs, dat is ons hoofddoel”, wist ook Robert Gesink, inmiddels in een dienende rol.

De Achterhoeker, jarenlang het boegbeeld van de ploeg die sinds vorig jaar Jumbo-Visma heet, schikt zich in zijn rol achter het supertrio Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Net als ‘rising star’ Wout van Aert, tot aan zijn val in de Tour van dit jaar de revelatie van het seizoen: “Ik kijk ernaar uit van dienst te zijn in onze jacht op de Tourzege”,zei de Belg.

Aan sportief directeur Merijn Zeeman de opdracht van het ‘dreamteam’ een collectief te maken. “Een razend interessant proces. Lastig ook, maar de ambities van dit team zijn duidelijk. We bouwen aan iets dat tot het allerhoogste moet leiden. Ik ben trots dat Tom erbij is, nu moeten we een team smeden waarin iedereen ambities mag hebben. Ik vind het een opdracht om van te smullen.”

Plugge: “We zijn komend jaar een van de grote ploegen, de lat zal hoog liggen.”