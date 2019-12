Zwemster Kromowidjojo sluit jaar af met drie keer goud

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft haar jaar afgesloten met drie gouden plakken bij de Nederlandse kampioenschappen kortebaan in Tilburg. De drievoudig olympisch kampioene veroverde op één avond de titels op de 50 meter vrije slag, de 50 meter vlinderslag en de estafette 4×200 meter vrij. Tussendoor eindigde ze ook nog als vierde op de 100 meter wisselslag.

De geboren Groningse kwam met de series meegerekend acht keer in actie. “Dat ben ik niet echt gewend, maar het was leuk”, liet ze na afloop weten. Haar doel in zwembad Drieburcht was de kampioenschapsrecords op 50 vrij en 50 vlinder aan te scherpen. “Op de 50 vlinder lukte dat in de series met 25,18. Op de 50 vrij kwam ik in de finale een tiende tekort”, aldus de zwemster, die 23,70 noteerde.

Kyle Stolk prolongeerde zijn titel op de 100 meter wissel. Hij tikte aan na 52,51 seconden, een kampioenschapsrecord.