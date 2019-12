Dartster Sherrock wint na primeur weer op WK

De Engelse dartster Fallon Sherrock blijft verrassen op het WK. De 25-jarige Sherrock rekende in de tweede ronde af met Mensur Suljovic, de Oostenrijkse nummer 11 van de plaatsingslijst. De Engelse, weer in het roze gekleed, won met 3-1.

Sherrock zorgde eerder in de week al voor een primeur door als eerste vrouw ooit van een man te winnen op het WK van de PDC. Ze klopte haar landgenoot Ted Evetts in de eerste ronde met 3-2 in Alexandra Palace. De dartsliefhebbers in Londen moedigden de dartster zaterdag weer luidkeels aan en zagen haar opnieuw winnen.

Sherrock kwam in de eerste set met 2-0 achter te staan, maar trok de set alsnog naar zich toe door op onorthodoxe wijze 70 uit te gooien. Ze sloeg van verbazing even haar hand voor haar mond toen ze het podium afliep voor een korte pauze. Suljovic trok de stand weer gelijk, maar verzuimde de derde set bij een stand van 2-2 in legs uit te gooien. Sherrock bleef wel koel, pakte de set en ze besliste even later de partij door de pijl in bullseye te gooien.