Honkballer Schoop in MLB naar Detroit Tigers

Honkballer Jonathan Schoop heeft weer een nieuwe club gevonden in de Amerikaanse topcompetitie MLB. De 28-jarige Antilliaan, international van Oranje, speelt komend seizoen voor Detroit Tigers. Schoop kreeg volgens Amerikaanse media een contract ter waarde van 6,1 miljoen dollar, omgerekend zo’n 5,5 miljoen euro, bij de slechtst presterende ploeg van dit jaar in de Major League.

De binnenvelder speelde dit seizoen als tweedehonkman voor Minnesota Twins. In 121 wedstrijden sloeg hij 23 homeruns. Schoop kwam eerder uit voor Baltimore Orioles (2013 tot en met medio 2018) en Milwaukee Brewers (2018). Hij werd in 2017 geselecteerd voor de prestigieuze All Star Game.

De op CuraƧao geboren honkballer maakte deel uit van het Nederlands team dat in 2011 de wereldtitel pakte. Schoop kwam ook twee keer met Oranje uit op de World Baseball Classic.