Van der Poel oppermachtig in Waaslandcross

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft met groot machtsvertoon de Waaslandcross gewonnen. Drie dagen nadat hij tot Sportman van het Jaar was gekozen, soleerde de 24-jarige wereldkampioen naar de winst in Sint-Niklaas. Van der Poel reed de eerste rondes rustig mee in een kopgroepje, maar besloot al snel alleen verder te gaan toen hij op de lastige zandstrook een gaatje sloeg.

Een halve minuut later kwam Quinten Hermans uit Belgiƫ als tweede over de finish, de Brit Tom Pidcock eindigde als derde. Zij zaten aanvankelijk in de groep met Van der Poel.

De Nederlander was vorig jaar ook al de beste in de Waaslandcross. Van der Poel staat zondag aan de start in de Belgische stad Namen, voor de zesde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen.