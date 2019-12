Waterpolosters kansloos in finale tegen VS

De Nederlandse waterpolosters hebben de finale van het toernooi om de Holiday Cup verloren. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in Princeton kansloos tegen het gastland. De Amerikaanse vrouwen wonnen voor eigen publiek met 12-6. Halverwege de wedstrijd stond de regerend wereld- en olympisch kampioen al met 8-1 voor, in de derde en vierde periode wist Oranje de stand iets dragelijker te maken (1-1, 3-4).

Dagmar Genee en Brigitte Sleeking gooiden twee keer raak, de andere doelpunten kwamen van Maud Megens en Iris Wolves. Eerder in de week speelden Nederland en Amerika ook al tegen elkaar, toen moesten strafworpen de beslissing brengen nadat het duel in 18-18 was geëindigd. Het gastland nam de strafworpen iets beter (23-22). Vorige week in Canada verloor Oranje met 11-5 van ‘Team USA’, de toonaangevende ploeg bij de vrouwen.

De trip van de waterpolosters naar Noord-Amerika diende als voorbereiding op het EK van komende maand in Boedapest. De ploeg van Havenga won vorige week op het toernooi in Montreal slechts één van de vier wedstrijden. In Princeton waren ze te sterk voor Canada en Rusland. De waterpolosters oefenen tussen kerst en de jaarwisseling nog twee keer tegen China, op 28 en 30 december in respectievelijk Rotterdam en Veenendaal.

Oranje heeft nog twee kansen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen: op het EK, van 12 tot en met 26 januari in Hongarije, of anders op het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Italië.