Wielrenner Evenepoel Sportman van het Jaar in België

Remco Evenepoel is gekozen tot Sportman van het Jaar in België. De 19-jarige wielrenner kreeg de voorkeur boven twee andere renners, Wout van Aert en Victor Campenaerts. Evenepoel won in zijn eerste jaar bij de profs onder meer de Clásica San Sebastián en de Europese titel tijdrijden. Van Aert, die voor Jumbo-Visma rijdt, boekte een ritzege in de Tour de France en Campenaerts verbeterde het werelduurrecord.

“Ik heb hier geen woorden voor en dat overkomt me niet vaak”, zei Evenepoel, die voetballer Eden Hazard opvolgt als Sportman van het Jaar. “Zo’n prijs motiveert me alleen maar meer voor de toekomst.” Het grote wielertalent richt zich volgend jaar op Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit, de wegwedstrijd bij de WK en de Ronde van Lombardije.

Bij de vrouwen werd turnster Nina Derwael voor het tweede jaar op rij gekozen. De 19-jarige Derwael prolongeerde bij de WK in Stuttgart haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers. De Belgische hockeyers werden gekozen tot beste sportploeg van België. De ‘Red Lions’ veroverden afgelopen zomer de Europese titel, nadat ze vorig jaar al wereldkampioen waren geworden.